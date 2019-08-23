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В Днепре ликвидируют "царские" балконы: куда жаловаться

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В Днепре продолжают бороться со строительством незаконных конструкций.

Так, инспекция по благоустройству активно ликвидирует балконы, которые пристроили к зданию незаконно, сообщает корреспондент OBOZREVATEL с места события (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

Ликвидация балконов

Ликвидация балконов

Facebook Руслана Мороза

"Мы начали демонтировать не только киоски, гаражи, но и незаконные пристройки балконов и лестниц. Они портят архитектуру здания и нарушают закон", – рассказал Руслан Мороз, начальник инспекции по благоустройству Днепровского городского совета.

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Начальник инспекции отметил, что в этом году уже ликвидировали 6 незаконных пристроек.

Если Вы увидели подобное незаконное строительство, то обязательно сообщите:

"Когда Вы видите незаконную конструкцию или начало их строительства, то пишите жалобы. Сообщить о нарушении можно на горячую линию городского головы", – подчеркнул Мороз.

Ликвидация балконов

Ликвидация балконов

Facebook Руслана Мороза

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Ликвидация балконов

Ликвидация балконов

Facebook Руслана Мороза

Ликвидация балконов

Ликвидация балконов

Facebook Руслана Мороза

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре полиция остановила автомобиль с заложником в багажнике.

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Место
Украина Днепр
Тег
строительство
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