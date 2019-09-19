В Днепре ликвидируют две популярные маршрутки

Решение о ликвидации маршруток №62 и №19 планируется вынести на заседание городского исполкома в Днепре. Изменения коснутся и другого транспорта.

Первый маршрут ликвидируют в рамках операции "Смерть маршруткам". Второй - так как он полностью покрывает троллейбусный маршрут №10 и автобус №134. Об этом сообщил заведующий сектором контроля и мониторинга договорных обязательств департамента транспорта и транспортной инфраструктуры Днепровского горсовета Иван Васючков на своей странице в Facebook.

Отмечается, что в день ликвидации 62 маршрута маршрут №88 перейдет на обслуживание 12 автобусами первого класса. А на 120 маршруте добавят еще несколько больших автобусов. Троллейбусы №17 и 12, которые едут по этим же направлениям планируют укрепить снизив интервалы движения.

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"По 19 логика похожая. На текущий момент этот маршрут полностью покрывает троллейбусный маршрут 10 и на 100% дублирует автобусный 134. Автобусный будет укреплён в момент отмены маршрута 19, троллейбусный в ближайшее время. Напомню, что согласно результатов проверки маршрут № 19 является худшим в городе и за отведенное время существенных сдвигов по нему нет", - написал Васючков.

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