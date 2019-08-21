В Днепре на улице Гладкова тоннами вывозят мусор из квартиры.

Из многоэтажки уже вывезли несколько тонн мусора, сообщил Андрей Кожухарь на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

По словам очевидца, планируется еще применить четыре КамАЗа для вывоза негодных вещей.

Мусор в квартире Facebook Андрея Кожухаря

В соцсети люди бурно отреагировали на такое количество мусора:

"Бедные соседи, мне их искренне жалко", "Бедные ребята те, кто убирал", "Это ужасно. Это психически больные люди с синдромом "плюшкина", они безобидны. Но страдают соседи", "Бедные соседи, наверное не один год терпели-боролись", "Больные люди. Можно только представить, как оно соседям живется с такими тронувшимися", – пишут пользователи.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Мусор в квартире Facebook Андрея Кожухаря

Мусор в квартире Facebook Андрея Кожухаря

Мусор в квартире Facebook Андрея Кожухаря

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре за двое суток коммунальщики убрали с улиц 340 тонн мусора.

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