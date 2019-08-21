В Днепре на улице Гладкова тоннами вывозят мусор из квартиры.
Из многоэтажки уже вывезли несколько тонн мусора, сообщил Андрей Кожухарь на странице в Facebook (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).
По словам очевидца, планируется еще применить четыре КамАЗа для вывоза негодных вещей.
Мусор в квартире
Facebook Андрея Кожухаря
В соцсети люди бурно отреагировали на такое количество мусора:
"Бедные соседи, мне их искренне жалко", "Бедные ребята те, кто убирал", "Это ужасно. Это психически больные люди с синдромом "плюшкина", они безобидны. Но страдают соседи", "Бедные соседи, наверное не один год терпели-боролись", "Больные люди. Можно только представить, как оно соседям живется с такими тронувшимися", – пишут пользователи.
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Мусор в квартире
Facebook Андрея Кожухаря
Мусор в квартире
Facebook Андрея Кожухаря
Мусор в квартире
Facebook Андрея Кожухаря
Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре за двое суток коммунальщики убрали с улиц 340 тонн мусора.
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