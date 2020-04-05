В Днепре коронавирус подозревают еще у 12 человек: свежая статистика

По состоянию на утро 5 апреля коронавирус в Днепре подозревают еще у 12 человек.

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На данный момент в городе официально зафиксировано восемь случаев заражения, сообщили OBOZREVATEL в Департаменте здравоохранения городского совета Днепра. Три человека уже выздоровело. У 59 человек анализ на COVID-19 дал отрицательный результат.

По данным Министерства здравоохранения Украины, по состоянию на 10:00 5 апреля в Днепропетровской области зафиксировано 14 случаев заражения коронавирусом.

Всего в Украине зафиксировано 1225 лабораторно подтвержденных случаев заражения, из низ 32 случая - летальные. Еще 25 человек выздоровели – повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме.

Rоронавирус подозревают еще у 12 человек pravda.com.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Кривом Роге в разгар эпидемии коронавируса выстроилась километровая очередь. Людей собрали для выдачи специальных пропусков для общественного транспорта.

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