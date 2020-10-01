В Днепре копа поймали на перепродаже талонов на топливо

София Закревская Жизнь города 12:00, 1.10.2020

В Днепре бывший инспектор дежурной части одного из местных отделений полиции перепродавал горожанам служебные талоны на топливо.

Талоны, которые распространял коп, предназначались для автомобилей дежурной части. Об этом сообщили в пресс-службе Государственного бюро расследований.

Коп продал талоны на 120 литров топлива.
Государственное бюро расследований

Тариф на бензин и дизельное топливо составлял 20 гривен за один литр, что значительно ниже цен на АЗС. Чтобы скрыть мошенничество, экс-правоохранитель накручивал одометры служебных авто. Также он просил своих "клиентов" возвращать чеки после заправки.

Полицейский успел продать жителям Днепра талоны на 120 литров топлива. За растрату чужого имущества путем злоупотребления служебным положением ему грозит лишение свободы на срок до четырех лет. Обвинительный акт против бывшего копа уже направлен в суд.

Полицейскому грозит тюремный срок.
Государственное бюро расследований

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре будут судить полицейского за взятку в четверть миллиона гривен. Ему грозит серьезный тюремный срок.

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Днепр Жизнь города

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