В Днепре копа поймали на обворовывании полиции

Инспектор дежурной части одного из отделений Днепровского отдела полиции присвоил и продавал государственные топливные карточки.

Талоны были выданы руководством и предназначались для служебного авто, сообщили в пресс-службе Прокуратуры Днепропетровской области.

В апреле 2020 года полицейский получил от начальника сектора логистики и материально-технического обеспечения Днепровского отдела полиции 30 топливных карточек для заправки служебной машины на автозаправочных станциях. Но использовал их для собственных целей.

Талоны были рассчитаны на 500 литров гостоплива. Полицейский, злоупотребляя служебным положением, часть этих карточек продал.

Предприимчивому инспектору уже сообщили о подозрении и открыли уголовное производство за растрату государственного имущества. Проверяется так же его причастность к совершению других преступлений.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, пятно нефтепродуктов, которые начали вытекать из затонувшего у пляжа "Дельфин" в Одессе танкера, увеличилось.