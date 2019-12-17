В Днепре конфликт на дороге перерос в драку: все попало на видео

В Днепре 17 декабря на улице Байкальской заметили двух мужчин, которые устроили кулачные разборки прямо посреди дороги.

Водитель Таврии подрезал парня на велосипеде, в результате чего последний жестоко отомстил автомобилисту. Видео драки, снятое очевидцами, опубликовали в Telegram-канале "Х**вый Днепр".

Скриншот Telegram-канал "Х**вый Днепр"

Как стало известно, водителем легковушки является пожилой мужчина. Из-за достаточно оживленного трафика ему не удалось объехать велосипедиста, который двигался по его полосе. Парень бросил подбитое транспортное средство на проезжей части, а сам принялся избивать водителя кулаками. Получив несколько ударов по телу и голове, шоферу все же удалось вырваться из рук нападавшего и убежать.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Кривом Роге заметили пожилую местную жительницу, которая на четвереньках ползла через дорогу до ближайшего продуктового магазина. По лужам и грязи женщина карабкалась, чтобы хоть как-то себя прокормить.

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