В Днепре коммунальщики в защитных костюмах занялись дезинфекцией подъездов. Фото

В Днепре в рамках борьбы с эпидемией коронавируса начали санитарную обработку подъездов жилых домов.

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Дезинфекцию проводят сотрудники коммунальных служб, которых городской голова Борис Филатов снабдил необходимым оборудованием и защитными костюмами. За три дня обеззаразили четыре тысячи подъездов, сообщил на своей Facebook-странице бизнесмен Владимир Дубинский.

Напомним, что за счет 98 млн., которые выделил горсовет Днепра на борьбу с коронавирусом, закупили специальные таблетки с хлором для обработки подъездов. Они растворяются в жидкости, после их распыляют на поверхности. Во вторник, 24 марта, в горсовете получили 210 разбрызгивателей общей стоимостью более 600 тысяч гривен, ими будут обрабатывать места общего пользования.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что вернувшиеся из Польши 12 жителей Днепропетровщины сбежали от карантинного контроля. Таким образом, потенциальные переносчики коронавируса остаются необследованными.

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