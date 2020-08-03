В Днепре количество зараженных коронавирусом продолжает расти

София Ковнир Жизнь города 09:01, 3.08.2020 Обновлено: 09:03, 3.08.2020

По состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Днепре зафиксировали девять новых случаев заражения коронавирусом COVID-19.

С начала эпидемии положительный результат теста получили 720 жителей города. На данный момент с недугом борются 146 человек, сообщили в департаменте здравоохранения Днепровского городского совета.

В тяжелом состоянии находятся четыре пациента. 10 днепрян ожидают результатов исследования в 21 больнице.

С начала эпидемии в Днепре зафиксировано 14 летальных случаев.

Где можно заразиться коронавирусом в Днепре:

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что ученые заявили, что гидроксихлорохин не способен вылечить коронавирус (COVID-19). Препарат показал свою неэффективность в борьбе с болезнью.

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Днепр Жизнь города

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