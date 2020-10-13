В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей, оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки, провели бесплатную экскурсию в музей "Гражданский подвиг Днепропетровщины в событиях АТО".

Пятнадцать воспитанников центра "Доверие" увидели внутреннюю (размещается в помещении диорамы "Битва за Днепр") и уличную экспозиции "Дорогами Донбасса" (чтобы посмотреть фото, проскролльте страницу вниз).

"Некоторые люди не знают о существовании этого музея или просто не доходят. Когда идешь в это место, то надо понимать, для чего ты сюда приходишь. Здесь можно услышать то, чего слышать не хочется. Мы понимаем, что дети – это наше будущее, и от того, как они будут знать историю и будут патриотически настроенные, будет зависеть развитие нашего общества. Они в дальнейшем будут подрастать и начинать свою зрелую жизнь. Мы стараемся всесторонне охватить процесс воспитания, поэтому сегодня они услышат историю войны с Российской Федерацией и узнают, как завоевывалась наша свобода. Это даст им возможность открыть что-то новое и с этими мыслями вернуться к своему центру", – рассказала заместитель директора департамента социальной политики Днепровского городского совета Юлия Дмитрова.

Главная специалистка управления службы по делам детей департамента социальной политики Днепровского городского совета Оксана Белоусова добавила, что в городе функционируют два центра реабилитации, пациенты которых также в ближайшее время посетят музей.

"Дети должны знать историю Украины, а тем более ту, что пишется во времена их детства. Такие экскурсии формируют у детей чувство реальности из первых уст", – рассказала Оксана Белоусова.

Экскурсию провела научный сотрудник Национального исторического музея Анна Теревник, и она призналась, что очень любит общаться с детьми: "Эти дети имеют право быть закрытыми и ни с кем не общаться. Так сначала и было, но это продолжалось несколько минут. Это маленькие люди, которые стремятся общения и желают больше узнать. Я почувствовала истинное удовольствие от процесса. Дети все понимают по-своему, и если им интересно рассказывать и одновременно еще давать возможность проявлять свои чувства, то этого уже достаточно".

Камила Бабенко впервые посетила музей и свои эмоции ей трудно передать словами: "Хочется поблагодарить тех, кто держал оборону и не пустил вражеские войска в нашу область. Благодаря им у нас на улицах не стреляют".

Артем Мозговой впервые в музее и больше запомнил уличную экспозицию "Дорогами Донбасса": "Мне было интересно узнать более подробно, как и чем защищали наше государство военные".

Соня Ветренцова также впервые в музее, и ей понравились реальные истории, к которым лично приобщаешься во время просмотра экспонатов: "После интересной экскурсии я поняла, что Украине необходимо больше врачей, и я теперь хочу стать медиком".

В Днепре сейчас около 1600 детей-сирот и детей, лишенных родительской опеки. Планируется, что постепенно такие экскурсии будут проведены для всех детей этих категорий.

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию

В Днепре ко Дню защитника Украины для детей социально незащищенной категории провели бесплатную экскурсию