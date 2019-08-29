В Днепре ко Дню города организуют уникальное лазерное шоу с музыкальным сопровождением

На День города, 14 сентября, в Днепре в сквере "Прибрежный" (улица Набережная Победы) откроют уникальный артобъект – лазерное световое аудиовизуальное шоу.

Об этом сообщило местное издание "Gorod.dp". Особенность инсталляции в том, что все будет транслироваться с помощью специальных программ с берега через 500-метровый пролив реки на природном экране – лиственном массиве деревьев, которые растут на противоположном берегу косы (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца новости).

Лазерное и световое оборудование будет создавать шоу, "сценой которого станет вода и кроны деревьев". Его будет сопровождать музыка.

В Днепре ко Дню города организуют уникальное лазерное шоу Gorod.dp

Инсталляция будет работать в новом сквере "Прибрежный" постоянно. А само шоу на День города будет связано с тематикой Днепра: его историей, символами, направлениями развития. В повседневном варианте сюжеты будут разрабатывать в соответствии со временем года.

Аналогов подобному проекту в мире еще не было. Для реализации установят специальное световое оборудование с особенно узкой оптикой, которая когда-то использовалась на всемирно известном нью-йоркском небоскребе "Empire State Building".

На День города в Днепре откроют уникальный артобъект Gorod.dp

Это будет лазерное световое аудиовизуальное шоу Gorod.dp

Аналогов подобному проекту в мире еще не было Gorod.dp

На День города в Днепре откроют уникальный артобъект Gorod.dp

Это будет лазерное световое аудиовизуальное шоу Gorod.dp

Аналогов подобному проекту в мире еще не было Gorod.dp

На День города в Днепре откроют уникальный артобъект Gorod.dp

Это будет лазерное световое аудиовизуальное шоу Gorod.dp

Аналогов подобному проекту в мире еще не было Gorod.dp

На День города в Днепре откроют уникальный артобъект Gorod.dp

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