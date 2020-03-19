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19 марта • обновлено в 10:14
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В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский язык: фото "героя"

2.2т
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В Днепре кассира популярного супермаркета "Варус" по улице Марии Кюри, 5 уволили за отказ перейти на украинский язык при общении с покупателем.

О неприятном инциденте рассказала в Facebook пользовательница Кристина Счасная. Именно ее оскорбил сотрудник (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Этот кассир рассмеялся мне в лицо по требованию общаться на государственном языке. Удивило, что администратор принесла "книгу отзывов", их вроде отменили. А эта книга даже не оформлена должным образом. Впечатление, что приносят ее, чтобы "замылить глаза" покупателям", – возмутилась жительница Днепра.

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Facebook Кристины Счасной

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Facebook Кристины Счасной

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Facebook Кристины Счасной

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Facebook Кристины Счасной

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Facebook Кристины Счасной

Позже в комментариях женщина сообщила, что руководство супермаркета провело беседу с кассиром и предупредило его о языке общения с клиентами, оставив на работе.

Кассиру дали 5 дней на исправление, но ситуация с использованием государственного языка не изменилася, в результате чего парня уволили.

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Скриншот

В Днепре кассира "Варуса" уволили за отказ перейти на украинский

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее в Киеве сотрудница "1-й социальной аптеки" попала в громкий скандал. Она отказывалась говорить на украинском языке, общаясь с клиентами только на русском, а также была невежливой.

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Читайте все новости по теме "Языковой скандал" на OBOZREVATEL.

Автор
Ирина Кулинич
Тема
Языковой скандал
Место
Украина Днепр
Тег
украинский язык
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Ирис Ирис
Ирис Ирис
Страна стукачей и нациков.
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филя филя
филя филя
конфликт двух граждан одной страны на почве языка. какой говорите конфликт? "путин остановись" или как?
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Всю Украину превратили в уроненного нациками "сивоху".
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Днепр Жизнь города

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