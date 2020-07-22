В межотопительный период Днепр активно готовится к зиме. Так, от улицы Караваева до проспекта Ивана Мазепы проводится капитальный ремонт тепловых сетей.

В Днепре капитально ремонтируют тепловые сети: меняют трубы, прослужившие 70 лет

21 июля работы идут в самом разгаре: работники теплоснабжающего предприятия выполняют замену трубопроводов отопления от котельной по проспекту Ивана Мазепы, 47 до жилых домов по улице Сидоренка 1,3,5 и по улице Караваева, 62. Также аналогичные работы проводятся от котельной по улице Караваева, 13А до проспекта Ивана Мазепы, 21.

В Днепре капитально ремонтируют тепловые сети: меняют трубы, прослужившие 70 лет

Благодаря таким работам предоставление услуг по поставке тепловой энергии в жилые дома будет происходить на более высоком уровне.

Как поделилась жительница дома №3 по улице Сидоренко, Анна, трубы во дворе меняют впервые за 70 лет:

"Я живу тут с рождения и на моей памяти такое впервые за 70 лет! Все эти годы в нашем доме было холодно в зимний период, часто были порывы и мы сидели вообще без отопления по несколько дней, поэтому мы рады и благодарны мэру Днепра Борису Филатову".

В Днепре капитально ремонтируют тепловые сети: меняют трубы, прослужившие 70 лет

И даже к временным неудобствам жильцы относятся с пониманием.

"У нас перед подъездом была клумба, ее пришлось разрушить из-за работ во дворе. Но нас это не расстроило, - рассказывает Вера, соседка Анны. - Цветы мы высадим новые, даже еще лучше, зато зимой в квартире будет тепло".

В Днепре капитально ремонтируют тепловые сети: меняют трубы, прослужившие 70 лет

Всего на данных участках в Новокодакском районе заменят более 800 погонных метров труб с заменой тепловой изоляции. Жители домов рады: теперь в их стенах будет тепло круглый год, а не только летом.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Филатов объявил о создании "монобольшинства" в горсовете Днепра.