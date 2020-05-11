В Днепре капитально отремонтируют Крестьянский спуск: дата перекрытия

Карина Бондаренко Жизнь города 19:37, 11.05.2020

В Днепре капитально отремонтируют Крестьянский спуск, который много лет находится в плохом состоянии.

Для этого там перекроют движение с 15 мая. Об этом OBOZREVATEL стало известно из распоряжения городского совета.

Крестьянский спуск в Днепре
dp.vgorode.ua

Проезд будет закрыт до конца выполнения работ. По периметру установят временные дорожные знаки и ограждение со сигнальным освещением. В ходе ремонта планируется заменить дорожное покрытие и благоустроить территорию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, за прошедшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 27 новых случаев заболевания COVID-19.

Комментировать
Днепр Жизнь города

Смотрите также

На Львовщине решили отложить послабление карантина: названа новая дата

Степанов объяснил, почему роды в Украине не могут быть бесплатными

Порошенко потребовал у Зеленского срочно созвать СНБО: мощное обращение

Правительство заказало производство отечественных ПЦР-тестов фирме-однодневке

После развала Союза уцелел только один миф о его величии