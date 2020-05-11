В Днепре капитально отремонтируют Крестьянский спуск: дата перекрытия

В Днепре капитально отремонтируют Крестьянский спуск, который много лет находится в плохом состоянии.

Для этого там перекроют движение с 15 мая. Об этом OBOZREVATEL стало известно из распоряжения городского совета.

Крестьянский спуск в Днепре dp.vgorode.ua

Проезд будет закрыт до конца выполнения работ. По периметру установят временные дорожные знаки и ограждение со сигнальным освещением. В ходе ремонта планируется заменить дорожное покрытие и благоустроить территорию.

Как писал OBOZREVATEL ранее, за прошедшие сутки в Днепропетровской области обнаружили 27 новых случаев заболевания COVID-19.

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