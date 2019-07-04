Капитан баскетбольного клуба "Днепр" Станислав Тимофеенко объявил благотворительный аукцион со своей игровой майкой.
Именно в этой майке он играл в Амстердаме на чемпионате мира, сообщил Станислав Тимофеенко на странице в Facebook.
Все средства будут направлены собакам-инвалидам, которые нуждаются в памперсах, пеленках и лекарствах:
"Во многих приютах нашего города есть собаки инвалиды (спинальники), которые нуждаются в памперсах, пеленках и многих лекарствах. В связи с этим я хочу провести благотворительный аукцион со своей игровой майкой, в которой выступал в Амстердаме на чемпионате мира", – написал капитан команды.
Игровая майка
Facebook Станислава Тимофеенко
Игровая майка
Facebook Станислава Тимофеенко
Аукцион проводится до конца недели и в воскресенье 7 июля Тимофеенко свяжется с победителем.
Собаки-инвалиды
Facebook Станислава Тимофеенко
Свои предложения можно оставлять в комментариях под постом баскетболиста. Кто предложит максимальную сумму, тот и станет обладателем майки и поможет собакам-инвалидам.
Неравнодушные люди активно поддерживают благотворительный аукцион: "Отличная идея. Стасу огромный респект", "Вы не только супер спортсмен! Вы большой души Человек!" - пишут пользователи и делают ставки.
Скриншот
Facebook Станислава Тимофеенко
Скриншот
Facebook Станислава Тимофеенко
Скриншот
Facebook Станислава Тимофеенко
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