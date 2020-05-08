В Днепре изменится работа общественного транспорта: как ездить с 12 мая

В связи с ослаблением карантина с 12 мая в Днепре изменится режим работы общественного транспорта. Проезд снова станет платным, а количество автобусных маршрутов увеличат.

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Однако при себе пассажирам необходимо иметь специальный пропуск и средства индивидуальной защиты. В департаменте транспорта городского совета ответили на часто задаваемые вопросы о всех нововведениях:

Как будет работать общественный транспорт с 12 мая?

Если проезд снова платный, зачем нужен специальный билет?

Кто можете получить специальный билет?

Как получить специальный билет для сотрудников?

Где получать билеты и куда подавать заявления?

Почему нет маршрута № …?

Куда обращаться по всем вопросам о транспорте?

Общественный транспорт в Днепре Страна

Как будет работать общественный транспорт с 12 мая?

Сейчас в городе работает 12 автобусных, 12 троллейбусных и 9 трамвайных маршрутов в специальном режиме движения. Проезд по этим маршрутам возможен при наличии специального билета, удостоверения личности и средств индивидуальной защиты. Для пассажира проезд специальными маршрутами бесплатный, транспортную работу платит городской бюджет.

12 мая начинается первый этап восстановления работы общественного транспорта в обычном режиме движения. Этот этап предусматривает восстановление 39 автобусных маршрутов, и всех маршрутов электротранспорта (трамвайных и троллейбусных). Стоимость проезда соответствует действующему в городе тарифу.

Если проезд снова платный, зачем нужен специальный билет?

Специальные маршруты были реакцией на жесткие карантинные ограничения. Пассажиропоток существенно снизился, поэтому не было возможности обеспечить функционирование всей транспортной сети города. Однако, была острая необходимость обеспечить транспортом рабочих критически важной инфраструктуры, поэтому было принято решение обеспечить работу ключевых городских маршрутов за счет городского бюджета.

Кабинет Министров анонсировал ослабление карантина с 12 мая, следовательно нагрузка на общественный транспорт увеличится. Для обеспечения города достаточным количеством транспорта было принято решение о возобновлении работы в обычном режиме движения.

Однако, на сегодняшний день остается в силе Постановление КМУ №211, которое устанавливает ограничения на пользование общественным транспортом в специальном и обычном режимах движения. Пункт 9 Постановления содержит исчерпывающий перечень граждан, которые могут пользоваться общественным транспортом, устанавливает ограничения на количество пассажиров в транспорте и требование иметь средства индивидуальной защиты.

Итак, обычный режим работы транспорта предусматривает установление стоимости проезда, а действующие ограничения требуют перевозить только отдельные категории граждан. Для этого будет действовать специальный билет. Он действителен до окончания карантина.

Специальный билет для проезда в Днепре news.liga.net

Кто можете получить специальный билет?

Параграф 9 Постановления КМУ №211 содержит перечень организаций, сотрудники которых могут воспользоваться общественным транспортом. Если ваша организация соответствует требованиям Постановления – вы можете написать заявление на получение специальных билетов.

Как получить специальный билет для сотрудников?

Для этого необходимо написать заявление на имя председателя комиссии ТБЧС Лысенко М.А. на получение спецбилетов. Заявление составляется на бланке организации, где указаны юридические реквизиты. В заявлении необходимо описать, чем занимается ваша организация, добавить перечень работников, которым нужны спецбилеты в формате "ФИО – должность" и заверить печатью (при наличии) предприятия и подписью руководителя.

Если вы составляете заявление на дополнительные билеты, пожалуйста, указывайте на ней большими буквами "дополнительно". Для получения специальных билетов необходимо иметь удостоверение личности и доверенность или служебное удостоверение. Физическое лицо-предприниматель может получить билеты лично по удостоверению личности. Для физического лица в заявлении необходимо указать цель поездки и жизненные обстоятельства, по которым существует критическая необходимость пользования транспортом.

Где получать билеты и куда подавать заявления?

С 8 мая в городе действуют 5 пунктов приема заявлений и выдачи спецбилетов:

1) Днепровский городской совет, пр. Яворницкого, 75, к.108;

2) Самарский райсовет, ул. 20-летия Победы, 51;

3) Новокодакский райсовет, пр. Сергея Нигояна, 77;

4) Автотранспортное предприятие 11205, ул. Калиновая, 87;

5) Троллейбусное депо №2, ул. Б. Хмельницкого, 31а.

Почему нет маршрута № …?

Восстановление работы общественного транспорта предусматривает пять последовательных этапов. На первом этапе запланировано восстановить работу 39 автобусных маршрутов и всех маршрутов электротранспорта. На каждом следующем этапе будет возобновлена ​​работа еще несколько маршрутов.

Пункты выдачи спецбилетов будут работать с понедельника по пятницу с 10:00 до 16:00, откроются 8 мая. По всем вопросам следует обращаться на линию городского совета (056) 732-12-12, (095) 732-12-12, (096) 732-12-12, (073) 732-12-12, в Telegram-канал Департамента транспорта или по телефону (068) 478-50-58.

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