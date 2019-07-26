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В Днепре изменили количество бесплатных речных катеров: график движения

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26 июля в Днепре на воду пустили четыре бесплатных катера в связи с большим количеством желающих добраться с одного берега на другой.

Теперь по реке курсируют два пиратских корабля, катер "Успех" и "Веселый Роджер". Об этом сообщает Информатор.

Перевозить пассажиров они будут с понедельника по субботу с 7:00 до 20:00.

Количество бесплатных катеров увеличили

Количество бесплатных катеров увеличили

Информатор

Отмечается, что у катеров может изменится интервал движения и продолжительность поездки. Точное время отправлений пока неизвестно.

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Как сообщал OBOZREVATEL, с 25 июля в Днепре работает бесплатное речное такси на время перекрытия Нового моста.

Желающих перебраться на другой берег Днепра в первое утро работы катера было очень много, люди часами стояли в очереди.

Очереди на катер почти нет

Очереди на катер почти нет

Информатор

Пиратский корабль в Днепре

Пиратский корабль в Днепре

Информатор

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Место
Украина Днепр
Теги
Новый мост в Днепре Днепр транспорт
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