В одной из аптек на Левом берегу Днепра начали продавать так называемое "лекарство" от коронавируса.

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Его реализуют прямо на месте изготовления. Стоимость препарата составляет 55 гривен, сообщили в Telegram-канале "Днепр сейчас".

Как указано на упаковке, принимать его нужно перорально, однако необходимая дозировка не уточняется. От какого именно из 40 видов коронавирусов излечивает данный медикамент, информация также отсутствует.

В Днепре изготовили "лекарство" от коронавируса Днепр сейчас

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине организовали акцию "Подвези медика на работу". Согласование поездок осуществляется в специальном чате в Viber.

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