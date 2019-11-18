В Днепре из-за тумана задерживаются авиарейсы

В аэропорту Днепра из-за непогоды задерживаются несколько авиарейсов.

По причине тумана несколько самолетов не могут вылететь, сообщили в аэропорту.

В Днепре задерживаются авиарейсы businessvisit.com.ua

В частности, задерживаются рейсы 106 и 102 в Киев, вылет – в 12:20 и 14:00 соответственно.

Кроме того, задерживается рейс 101 из Киева (вылет запланирован на 12:45) и рейс 675 из Вены (вылет – в 12:00).

В аэропорту добавили, что по всем вопросам, относительно проблем в связи с задержками рейсов следует обратиться к авиаперевозчикам.

Расписание рейсов Межденародный аэропорт "Днепропетровск"

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре в понедельник, 18 ноября, ожидается похолодание. Так, в городе и на территории области будет туманно, видимость 300-500 м, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

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