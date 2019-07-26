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В Днепре из-за ремонта моста изменится движение трамваев

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В Днепре 29 июля приостановится движение трамваев по Кайдакскому мосту до ж/м Левобережный-3.

Это связано с ремонтом трамвайных путей по Кайдакскому мосту. Трамваи перестанут ездить с 22:00, сообщает КП "Днепровский электротранпорт".

Трамваи Днепра

Трамваи Днепра

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Так, трамвай №18 закончит свою работу раньше, а маршрут №19 будет курсировать измененным направлением от пл. Старомостовой к ДЭВЗ.

Последние отправления с конечных остановок:

  • трамвай №18 от ДЭВЗ в 21:50; от ж/м Левобережный-3 в 22:24.

  • трамвай №19 от пл. Старомостовой в 21:20; от ж/м Левобережный-3 в 22:14.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепре отключат свет в трех районах: назвали дату и адреса.

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Украина Днепр
Теги
Днепр трамвай
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