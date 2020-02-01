В Днепре из-за протестов отменили скандальный пророссийский фестиваль

В субботу, 31 января, в Днепре организаторы кинофестиваля "Международная киноассамблея" объявили о закрытии фестиваля.

На фестиваль "Международная киноассамблея", который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата, съехались представители Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана. Об этом сообщил Информатор.

Мероприятие должно было начаться 30 января, однако его участников во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов, где должен был пройти фестиваль, встретили активисты, ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и неравнодушные жители Днепра.

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Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе российскую пропаганду. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики и отрицали факт войны в Украине. Из-за акции протеста открытие фестиваля так и не состоялось.

Вскоре организаторы фестиваля объявили, что мероприятие и вовсе будет отменено.

"Желая сохранить мир и общественное спокойствие в городе Днепр, оргкомитет и генеральный директор "Международной Киноассамблеи на Днепре", заслуженный работник культуры Украины Игорь Собко принял решение об отмене кинофестиваля", - сообщили организаторы.

Скриншот lestvitsa.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сорвали открытие фестиваля "Международная киноассамблея на Днепре - 2020". Участие в организации кинофестиваля принимала Ассоциация документального кино СК России.

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