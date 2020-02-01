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1 февраля • обновлено в 12:24
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В Днепре из-за протестов отменили скандальный пророссийский фестиваль

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В субботу, 31 января, в Днепре организаторы кинофестиваля "Международная киноассамблея" объявили о закрытии фестиваля.

На фестиваль "Международная киноассамблея", который организовывала Украинская православная церковь Московского патриархата, съехались представители Беларуси, Грузии, России, Украины, Сербии, Армении и Азербайджана. Об этом сообщил Информатор.

Мероприятие должно было начаться 30 января, однако его участников во главе с протоиереем УПЦ МП Игорем Собко у Дома профсоюзов, где должен был пройти фестиваль, встретили активисты, ветераны войны на Востоке, родители погибших бойцов, волонтеры и неравнодушные жители Днепра.

В Днепре отменили пророссийский фестиваль

В Днепре отменили пророссийский фестиваль

Сайт Национального корпуса

Участников пикета возмутило, что среди фильмов преобладали российские и в основном те, что несли в себе российскую пропаганду. Сторонники фестиваля, в свою очередь, настаивали на том, что их кино вне политики и отрицали факт войны в Украине. Из-за акции протеста открытие фестиваля так и не состоялось.

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Вскоре организаторы фестиваля объявили, что мероприятие и вовсе будет отменено.

"Желая сохранить мир и общественное спокойствие в городе Днепр, оргкомитет и генеральный директор "Международной Киноассамблеи на Днепре", заслуженный работник культуры Украины Игорь Собко принял решение об отмене кинофестиваля", - сообщили организаторы.

Скриншот

Скриншот

lestvitsa.dp.ua

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре сорвали открытие фестиваля "Международная киноассамблея на Днепре - 2020". Участие в организации кинофестиваля принимала Ассоциация документального кино СК России.

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Место
Украина Днепр
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Golan Sim
Golan Sim
А как же? А ещё говорят, что у нас в Украине свобода, демократия и нет нацизма.. ))
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
Странно, что вообще еще пытаются проводить мероприятия в городе, который предал русскую историю и представители которого являются активными участниками бойни на Донбассе.
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Пигин Макс
Пигин Макс
Дикое стадо баранов...
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