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13 февраля • обновлено в 08:35
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Карина Бондаренко

В Днепре из снега слепили патрульную машину и вызвали полицию: забавные фото

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В Днепре неизвестные слепили огромную патрульную машину из снега и сообщили на линию "102" о якобы брошенном авто.

По телефону девушка рассказала о полностью покрытой снегом служебной машине на улице Холодильной. Снеговик выглядел очень реалистично благодаря размеру и росписи разноцветными баллончиками, сообщает Информатор (чтобы посмотреть фото, доскролльте до конца страницы).

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В Днепре из снега слепили патрульную машину

В Днепре из снега слепили патрульную машину

Информатор

На место сразу же направили патрульный экипаж, а заявительница исчезла. Инспекторы доложили командирам о ложном вызове и продолжили патрулирование. В полиции рассматривают вариант, что девушка действительно подумала, что на улице стоит настоящее авто.

В Днепре из снега слепили патрульную машину

В Днепре из снега слепили патрульную машину

Информатор

В Днепре из снега слепили патрульную машину

В Днепре из снега слепили патрульную машину

Информатор

Ранее OBOZREVATEL писал, что в Днепре на улице Рабочей засекли "спасение" полицейского авто во время снегопада. Его взяла на буксир мусорная машина.

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Автор
Карина Бондаренко
Место
Украина Днепр
Тег
полиция
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