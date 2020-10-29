В Днепре ищут семью для ребенка матери-воровки

В Днепре ищут временную приемную семью для 3-летнего Максима, который остался без родителей. Отец ребенка несколько месяцев назад умер от коронавируса.

Мать мальчика вскоре сядет в тюрьму на три года за воровство. Об этом на своей странице в Facebook сообщила волонтер и председатель "Мартин-клуб" Виктория Федотова.

Женщина украла телефон и сдала его в ломбард. Когда преступление было раскрыто, она самостоятельно выкупила мобильный из ломбарда и вернула его потерпевшей. Несмотря на это, горожанка все же отправится в место лишения свободы.

Двоих старших детей женщины на это время возьмет под опеку тетя их умершего отца. Младшего же Максима, который был рожден после развода родителей, не забирает никто.

В связи с этим волонтер ищет в Днепре и области семью, которая сможет на три года приютить ребенка. По ее словам, мальчик воспитанный, зимой ему исполнится четыре года.

"Ищем приемную семью, но такую, которая сможет через три года вернуть сына Тане. Прикипеть сердцем, любить, но обязательно вернуть. Потому что она хорошая мама, только бедовая. Днепр, помоги", – написала Виктория.

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