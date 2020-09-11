В Днепре ищут пропавшего без вести подростка. Фото и приметы

В четверг, 10 сентября, в Днепре пропал без вести 14-летний Дмитрий Русанов.

Мальчик ушел из детской больницы около 17:00. С тех пор его местонахождение неизвестно, сообщили в пресс-службе Главного управления Национальной полиции Днепропетровской области.

Приметы пропавшего: среднего телосложения, на шее – толстая двойная цепочка. Перед исчезновением Дмитрий был одет в черную футболку с надписью "Los Angeles" и джинсы синего цвета.

Если Вы видели пропавшего парня или знаете, где он может находиться, сообщите об этом в полицию по номеру "102" или (067) 725 70 81, (097) 706 23 55.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре школьницу не пустили в столовую со своей едой. До этого мать ученицы отказалась от централизованного питания в школе.

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