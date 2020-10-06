В Днепре ищут пропавшего без вести мужчину. Фото и приметы

В Днепре разыскивают пропавшего без вести 35-летнего Александра Тертыша.

Горожанин ушел из дома 3 октября и до сих пор не вернулся. Заявление в полицию о пропаже уже написано, сообщает "Днепр оперативный" со ссылкой на жену мужчины.

Днепрянин проживает на жилмассиве Западный на улице Данила Галицкого (Буденного). Перед исчезновением при себе у него были паспорт, водительское удостоверение, ключи от квартиры, тысяча гривен наличными и банковская карта.

Рост мужчины – 176 сантиметров, у него серо-голубые глаза и светло-рыжие волосы, однако сейчас он подстрижен налысо. Особые приметы – большой искривленный нос, шрам после операции на правом плече в виде трех точек. Александр был одет в кроссовки синего цвета, синие джинсы, синюю куртку-ветровку с капюшоном и кофту с принтом волка.

Пропавший Александр Тертыш. Днепр оперативный

"Он работает трактористом и постоянно за рулем. Он не пьет вообще. Но последнее время жаловался на головные боли и боль в плече, где прооперировали", – рассказала жена пропавшего.

По словам родных, раньше мужчина никогда не пропадал. Если Вы видели Александра или знаете, где он может находиться, сообщите об этом по номерам "102" или (066) 431-03-69, (098) 679-05-10, (098) 814-62-98.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Кривом Роге Днепропетровской области группа вымогателей третировала мужчину и его семью ради денег.