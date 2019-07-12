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В Днепре "исчезли" почти 5000 ларьков. Фото и видео

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В Днепре продолжают бороться с незаконными МАФами.

Так, в ночь на 12 июля в центре города избавились от надоедливых ларьков на углу Яворницкого и Воскресенкой, сообщил Михаил Лысенко, заммэра Днепра, в Facebook (чтобы посмотреть фото и видео, доскролльте до конца страницы).

Он отметил, что за три с половиной года в городе исчезли 4856 ларьков:

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"Некоторые архитектурные оброслости формировались в нашем городе десятилетиями. Они обрастали погонами, званиями всевозможных советников юстиций и прочее. Всего четыре года назад, когда мы сообщили всему городу, что эпоха МАФов уходит в небытие, многие откровенно смеялись над нами или крутили пальцем у виска. Прошло три с половиной года. С учетом сегодняшнего сноса, с лица города исчезло 4856 ларьков. Попрошу, как говорят деканы НГУ "вникнуть в базар" - четыре тысячи восемьсот пяьдесят шесть МАФов. Оцените масштаб. Многие умалишенные тушканчики, виризжали, кричали, прогнозировали , что "скоро всей команде мэра хана" , что ничего никто не снесет, мол все от всех откупятся и прочее", – написал Лысенко.

Заммэра сообщил, что город избавился от очередных ларьков, которые появились в центре города 21 год назад:

"Это одна из первых локаций ларьков которые появились в самом центре города 21 год назад. Угол Яворницкого и Воскресенской. Практически в 30 сантиметрах горсовета. Мы продолжаем работать. Советы не нужны", – рассказал чиновник.

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Лысенко добавил, что по городу осталось 1987 МАФов, которые вскоре снесут.

Снос МАФов

Снос МАФов

Facebook Михаила Лысенко

Снос МАФов

Снос МАФов

Facebook Михаила Лысенко

Снос МАФов

Снос МАФов

Facebook Михаила Лысенко

Как сообщал OBOZREVATEL, Днепр избавили от скандальных мафов.

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Место
Украина Днепр
Теги
Днепр МАФы
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