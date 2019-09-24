Главная Новости
24 сентября • обновлено в 15:47
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

В Днепре и по всей области завоют сирены: что случилось

264 Читать материал на украинском

В Днепре и области будут проверять систему централизованного оповещения населения.

Так, одновременно заработают 630 громкоговорителей, сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Новости
Скорая не успела: в Кривом Роге на шахте умер мужчина

Сирены в Днепре

Сирены в Днепре

Санкт-Петербург.ру

Новости
Принес вещи в лес: под Днепром при странных обстоятельствах пропал мужчина

Сирена будет звучать 25 сентября в 13:55. Услышав ее, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Далее - действовать согласно инструкции.

В пресс-службе отметили, что система централизованного оповещения необходима на случай чрезвычайных ситуаций в регионе. Сирены предупреждают людей о серьезной опасности, например, прорыв дамбы.

Ежегодно в Днепропетровской области исправность системы проверяют несколько раз, чтобы в случае необходимости она была готова к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр экстренно эвакуировали двух раненых бойцов с Донбасса.

Жми! Подписывайся! Читай только лучшее!

Место
Украина Днепр
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel