В Днепре и по всей области завоют сирены: что случилось

В Днепре и области будут проверять систему централизованного оповещения населения.

Так, одновременно заработают 630 громкоговорителей, сообщили в пресс-службе ДнепрОГА.

Сирены в Днепре Санкт-Петербург.ру

Сирена будет звучать 25 сентября в 13:55. Услышав ее, необходимо включить радио или телевизор и прослушать сообщение. Далее - действовать согласно инструкции.

В пресс-службе отметили, что система централизованного оповещения необходима на случай чрезвычайных ситуаций в регионе. Сирены предупреждают людей о серьезной опасности, например, прорыв дамбы.

Ежегодно в Днепропетровской области исправность системы проверяют несколько раз, чтобы в случае необходимости она была готова к работе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Днепр экстренно эвакуировали двух раненых бойцов с Донбасса.

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