В Днепре и области зафиксировали почти 1 800 больных COVID-19 за сутки

За минувшие сутки, 27 ноября, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине зарегистрировали в Днепропетровской области.

В четверг заболели еще 1 773 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в Днепре и области зарегистрировано 34 888 случаев COVID-19. Общее количество летальных случаев – 852 (+29 за сутки). Тех, кто выздоровел, – 15440.

В пресс-службе Днепропетровского областного совета уточнили количество новых больных по населенным пунктам за сутки:

Днепр – 756;

Кривой Рог – 165;

Каменское – 27;

Марганец – 21;

Никополь – 72;

Новомосковск – 289;

Покров – 7;

Павлоград – 60;

Першотравенск – 11;

Вольногорск – 4;

Терновка – 6;

Желтые Воды – 60;

Синельниково – 27;

Апостоловский район – 4;

Васильковский район – 6;

Верхнеднепровский район – 2,

Днепровский район – 20;

Криворожский район – 11;

Криничанский район – 15;

Новомосковский район – 4;

Межевской район – 2,

Никопольский район – 5,

Новомосковский район – 58;

Павлоградский район – 15;

Петропавловский район – 8;

Покровский район – 27;

Пятихатский район – 6;

Синельниковский район – 12;

Солонянский район – 3;

Софиевский район – 36;

Тимковский район – 8;

Царичанский район – 22;

Петриковский район – 2,

Юрьевский район – 2.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом.