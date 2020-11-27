В Днепре и области зафиксировали почти 1 800 больных COVID-19 за сутки
В регионе заболело рекордное количество человек
Область стала эпицентром COVID-19 в Украине
Всего на Днепропетровщине инфицированы 34 888 человек
За минувшие сутки, 27 ноября, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине зарегистрировали в Днепропетровской области.
В четверг заболели еще 1 773 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.
Всего в Днепре и области зарегистрировано 34 888 случаев COVID-19. Общее количество летальных случаев – 852 (+29 за сутки). Тех, кто выздоровел, – 15440.
В пресс-службе Днепропетровского областного совета уточнили количество новых больных по населенным пунктам за сутки:
Днепр – 756;
Кривой Рог – 165;
Каменское – 27;
Марганец – 21;
Никополь – 72;
Новомосковск – 289;
Покров – 7;
Павлоград – 60;
Першотравенск – 11;
Вольногорск – 4;
Терновка – 6;
Желтые Воды – 60;
Синельниково – 27;
Апостоловский район – 4;
Васильковский район – 6;
Верхнеднепровский район – 2,
Днепровский район – 20;
Криворожский район – 11;
Криничанский район – 15;
Новомосковский район – 4;
Межевской район – 2,
Никопольский район – 5,
Новомосковский район – 58;
Павлоградский район – 15;
Петропавловский район – 8;
Покровский район – 27;
Пятихатский район – 6;
Синельниковский район – 12;
Солонянский район – 3;
Софиевский район – 36;
Тимковский район – 8;
Царичанский район – 22;
Петриковский район – 2,
Юрьевский район – 2.
Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом.