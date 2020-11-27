В Днепре и области зафиксировали почти 1 800 больных COVID-19 за сутки

Карина Бондаренко
Карина Бондаренко
Жизнь города
2,6 т.

  • В регионе заболело рекордное количество человек

  • Область стала эпицентром COVID-19 в Украине

  • Всего на Днепропетровщине инфицированы 34 888 человек

Днепр коронавирус

За минувшие сутки, 27 ноября, наибольшее количество подтвержденных случаев коронавируса в Украине зарегистрировали в Днепропетровской области.

В четверг заболели еще 1 773 человека, что стало рекордом с начала пандемии. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook.

Всего в Днепре и области зарегистрировано 34 888 случаев COVID-19. Общее количество летальных случаев – 852 (+29 за сутки). Тех, кто выздоровел, – 15440.

В пресс-службе Днепропетровского областного совета уточнили количество новых больных по населенным пунктам за сутки:

  • Днепр – 756;

  • Кривой Рог – 165;

  • Каменское – 27;

  • Марганец – 21;

  • Никополь – 72;

  • Новомосковск – 289;

  • Покров – 7;

  • Павлоград – 60;

  • Першотравенск – 11;

  • Вольногорск – 4;

  • Терновка – 6;

  • Желтые Воды – 60;

  • Синельниково – 27;

  • Апостоловский район – 4;

  • Васильковский район – 6;

  • Верхнеднепровский район – 2,

  • Днепровский район – 20;

  • Криворожский район – 11;

  • Криничанский район – 15;

  • Новомосковский район – 4;

  • Межевской район – 2,

  • Никопольский район – 5,

  • Новомосковский район – 58;

  • Павлоградский район – 15;

  • Петропавловский район – 8;

  • Покровский район – 27;

  • Пятихатский район – 6;

  • Синельниковский район – 12;

  • Солонянский район – 3;

  • Софиевский район – 36;

  • Тимковский район – 8;

  • Царичанский район – 22;

  • Петриковский район – 2,

  • Юрьевский район – 2.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, по состоянию на утро пятницы, 27 ноября, в Украине официально подтверждены 693 407 случаев коронавирусной инфекции. Из них 16 218 – обнаружены за прошедшие сутки, что стало рекордом.

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