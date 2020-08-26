В Днепре и области спасатели предупредили об опасных метеорологических явлениях

В Днепре и области с 26 по 30 августа объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, на территории сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Синоптики прогнозируют:

26 августа: переменная облачность, без существенных осадков, возможна гроза. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит 12-17 градусов, а днем ​​25-30 градусов. По городу ночью температура опустится до 15-17 градусов, днем поднимется до 27-29 градусов.

27-28 августа: переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, с переходом 28 августа на северо-западный, 7-12 м/с. Температура ночью составит 12-17 градусов, днем ​​25-30 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области Служба безопасности Украины провела обыск на складе контрабандных анаболических стероидов.