В Днепре и области спасатели предупредили об опасном метеорологическом явлении. Dnepr24

В Днепре с 10 по 16 августа объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, на территории города и области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность.

Синоптики прогнозируют:

10 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью составит 15-20 градусов, днем ​​26-31 градус. В Днепре температура ночью опустится до 16-18 градусов, днем ​​поднимется до 28-30 градусов.

11 августа: переменная облачность. Ночью без осадков, а днем ожидается ​​местами небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 15-20 градусов, днем ​​26-31 градус.

12 августа: переменная облачность. Ночью без существенных осадков, днем ​​местами пройдет небольшой кратковременный дождь с грозой. Ветер северный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 14-19 градусов, днем поднимется до ​​25-30 градусов.

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