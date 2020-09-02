В Днепре и области спасатели предупредили о самой высокой пожарной опасности

В Днепре и области спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения пожаров.

Как сообщили в пресс-службе ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области, в нашем регионе проблема возникновения пожаров в экосистемах стоит крайне остро.

"С начала года уже возникло 5034 пожара на общей площади 4400 гектаров. Для сравнения в прошлом году количество пожаров было ниже и составило 3542", – рассказал ведущий инспектор отдела нормативно-технической работы и контроля ГУ ГСЧС области Сергей Качан.

Так, в Днепропетровской области продолжается самый высокий класс пожарной опасности. Людям необходимо быть крайне внимательными с огнем, ведь 90 процентов возгораний в экосистемах возникают из-за неосторожного обращения граждан.

Сухая погода и сильный ветер способствуют быстрому распространению огня, который может перерасти в неконтролируемое горение и нанести большой материальный ущерб как лесным массивам, так и жилищному сектору.

Основными причинами возникновения пожаров в природных экосистемах остаются выжигание сухой растительности, несоблюдение населением мер пожарной безопасности, находясь в лесных массивах и нарушение правил пожарной безопасности.

Спасатели напоминают, что на Днепропетровщине в период с 1 по 4 сентября ожидается чрезвычайная (V класса) пожарная опасность. В эти дни необходимо быть крайне осторожными с огнем в экосистемах и не посещать лесные массивы.

Прогнозируется:

2-3 сентября: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью составит 15-20 градусов, а днем ​​31-36 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что 2 сентября в Днепре ожидается солнечная и жаркая погода. Осадков в этот день не предвидится.