В Днепре и области спасатели объявили высокую пожарную опасность

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения пожаров на территории Днепропетровской области.

Как сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии, четвертый класс пожароопасности сохранится в регионе до 31 октября. В этот период любая неосторожность с огнем может стать причиной пожара в экосистеме.

Прогнозируется:

26 октября: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура по области ночью 5-10 градусов, днем 15-20 градусов; по городу ночью 7-9, а днем 16-18 градусов.

27-28 октября: переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 5-10 градусов, днем 14-19 градусов.

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