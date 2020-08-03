В Днепре и области спасатели объявили высокую пожарную опасность. Шиповник | Новости Николаева

В Днепре объявили предупреждение о стихийных метеорологических явлениях.

На территории области сохранится чрезвычайная (V класса) пожарная опасность, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Так, синоптики прогнозируют:

4 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью составит 12-17 градусов, днем ​​26-31 градус.

5 августа: переменная облачность, без осадков. Ветер восточный, 7-12 м/с. Температура ночью опустится до 12-17 градусов, а днем поднимется до ​​28-33 градусов.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре полиция объявила в розыск 83-летнюю Раису Казимирову. Женщина не вернулась домой с прогулки.