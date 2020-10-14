В Днепре и области определили резервные больницы для больных COVID-19

В Днепре и области определили 6 дополнительных больниц, которые готовы принимать больных COVID-19 в случае необходимости.

Как сообщает пресс-служба ДнепрОГА, дополнительные госпитальные базы определили по рекомендации Министерства здравоохранения Украины.

Список резервных медучреждений, которые будут принимать больных COVID-19, утвердили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.

Как сообщили в ОГА, ситуация в области контролируется. В определенных госпитальных базах первой очереди хватает коек и дыхательного оборудования для пациентов.

Были определены госпитальные базы второй очереди:

Днепровская городская клиническая больница № 8;

Криворожская городская клиническая больница № 8;

Криворожская городская больница № 11;

Слобожанская центральная больница;

Днепровская городская клиническая больница № 2;

Днепровская клиническая больница скорой медицинской помощи.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре за сутки увеличилось количество летальных случаев COVID-19. Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ.