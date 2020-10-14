В Днепре и области определили резервные больницы для больных COVID-19
В Днепре и области определили 6 дополнительных больниц, которые готовы принимать больных COVID-19 в случае необходимости.
Как сообщает пресс-служба ДнепрОГА, дополнительные госпитальные базы определили по рекомендации Министерства здравоохранения Украины.
Список резервных медучреждений, которые будут принимать больных COVID-19, утвердили на заседании областной комиссии ТЭБ и ЧС.
Как сообщили в ОГА, ситуация в области контролируется. В определенных госпитальных базах первой очереди хватает коек и дыхательного оборудования для пациентов.
Были определены госпитальные базы второй очереди:
Днепровская городская клиническая больница № 8;
Криворожская городская клиническая больница № 8;
Криворожская городская больница № 11;
Слобожанская центральная больница;
Днепровская городская клиническая больница № 2;
Днепровская клиническая больница скорой медицинской помощи.
Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в Днепре за сутки увеличилось количество летальных случаев COVID-19. Шестеро заболевших находятся в крайне тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппарату ИВЛ.