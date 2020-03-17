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17 марта • обновлено в 18:24
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Карина Бондаренко

В Днепре и области ограничили движение транспорта: как добраться

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Для того, чтобы не допустить распространение коронавирусной инфекции в Днепре и области ограничили движение пассажирского транспорта на период карантина.

Так, с 12:00 18 марта по 3 апреля ограничили регулярные и нерегулярные автобусные перевозки на всех направлениях – пригородных, междугородных, внутриобластных и межобластных, сообщили на сайте Днепропетровской областной администрации.

В Днепре и области ограничили движение транспорта

В Днепре и области ограничили движение транспорта

Также будут действовать ограничения на городском транспорте. Во всех маршрутных такси, троллейбусах и трамваях разрешено перевозить не более десяти пассажиров. С 17 марта в городе закрыт метрополитен.

"Контролировать это будет Укртрансбезпека и Нацполиция. Чтобы вернуть билеты на автобусы, следует обращаться в кассы автостанций", – говорится в сообщении ДнепрОГА.

Как писал OBOZREVATEL ранее, артистов Оперного театра в Днепре изолировали с подозрением на коронавирус.

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Автор
Карина Бондаренко
Тема
Коронавирус
Место
Украина Днепр
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