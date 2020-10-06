В Днепре и области объявили штормовое предупреждение

В Днепре и области спасатели объявили предупреждение об опасных метеорологических явлениях.

Так, в ближайшие дни ожидаются сильные порывы ветра, сообщили в Днепропетровском региональном центре по гидрометеорологии.

Во вторник, 6 октября, на Днепропетровщне будет дуть юго-восточный ветер, скорость которого составит 7-12 м/с. Днем в Днепре и местами по области прогнозируют порывы ветра до 15-20 м/с. Осадков в этот день не ожидается, температура воздуха по области 20-25 градусов, по городу – 22-24.

В среду, 7 октября, скорость ветра составит 7-12 м/с, будет облачно и без значительных осадков. Температура воздуха ночью 8-13 градусов, днем – 21-26.

В четверг, 8 октября, в области местами пройдет небольшой дождь. Ожидаются порывы ветра до 15-20 м/с, температура ночью 9-14 градусов тепла, днем – 19-24.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что синоптики спрогнозировали ветреную погоду в Днепре. Днем во вторник, 6 октября, на большей части территории Украины объявлено штормовое предупреждение из-за сильного ветра.