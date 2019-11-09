В Днепре художник превратил подъезд в произведение искусства

Вход в многоэтажный дом на ул. Березинской,18 колоритным пейзажем украсил художник Павел Бондар.

Об этом OBOZREVATEL узнал в социальной сети Facebook.

Художник из Днепра превратил серый подъезд в цветущий пейзаж Facebook: Павел Бондар

Стены подъезда превратились в летний сад, а голубая река и густой лес на горизонте дополняли пейзаж. Художник поделился, что на создание картины потратил почти месяц. Кроме того, к нему уже обращаются жильцы других домов, чтобы аналогичные пейзажи появились и в их подъездах.

Вход в подъезд превратился в сказочный пейзаж Facebook: Павел Бондар

"Снова роспись! Делюсь с вами росписью над которой я трудился почти целый месяц!!! Хотелось, чтобы картина вышла целостной и яркой, а каждый, кто живет в этом подъезде (доме) улыбался и в душе пробуждалась любовь к искусству!" - поделился на своей странице в социальной сети художник Павел Бондар.

Жители Днепра с восторгом отзываются о проделанной работе художника. На счету у Павла Бондара - уже три разукрашенных подъезда.

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Это не первая работа талантливого художника Facebook: Павел Бондар

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Яна Коваль

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