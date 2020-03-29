В Днепре хотят запретить ремонты квартир на время карантина

В воскресенье, 29 марта, мэр Днепра Борис Филатов предложил запретить ремонты в квартирах во время карантина.

Соответствующее решение он просит принять на городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. Об этом Борис Филатов написал на своей странице в Facebook.

"Я не понимаю одного. Как можно быть такими бл***ми, чтобы пользуясь карантином, делать у себя в квартире ремонт? Зная, что соседи круглосуточно дома - стучать перфораторами? Михаил Лысенко, вносим на комиссию ТЭБ и ЧС решение о запрете ремонтов", – написал он.

Скриншот Facebook/Борис Филатов

Ранее OBOZREVATEL писал, что под зданием горсовета Днепра выстроилась очередь для получения спецпропусков на время карантина.

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