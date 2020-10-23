В Днепре "Хатико" уже несколько месяцев ищет умершую хозяйку

В Днепре в микрорайоне Таромское заметили неухоженного пса породы акита. Местные жители нередко видят его возле супермаркета "АТБ".

Выяснилось, что у животного есть хозяева, однако оно постоянно сбегает из дома. Об этом рассказали в Facebook-группе "База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР".

Днепровский "Хатико" уже несколько месяцев ищет умершую хозяйку. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Пес регулярно убегает на поиски своей хозяйки, которой уже нет в живых. Молодая женщина скончалась несколько месяцев назад прямо во время прогулки с собакой.

Хозяин – муж погибшей днепрянки – не может удержать акиту дома. Все соседи пытаются покормить пса и вернуть его домой, однако тот отказывается от еды и продолжает ждать свою хозяйку.

"Он не ест и убегает, сидит в основном там где умерла хозяйка и на остановке ,смотрит на маршрутки. Так что в Зооконтроле ему смерть от тоски точно", – написала жительница Таромского.

Скриншот. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Скриншот. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Соседи отмечают, что владельцы заботятся о собаке, но они не могут удержать животное дома. Они призывают не забирать пса с улицы, так как это может усугубить его состояние.

Скриншот. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Скриншот. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Есть у этой истории и обратная сторона медали. Некоторые комментаторы утверждают, что несколько лет назад у этой семьи уже была собака той же породы. По их словам, за животным не следили, оно питалось на улице, а потом и вовсе пропало.

Скриншот. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Скриншот. Facebook/"База потерянных и найденных домашних животных ДНЕПР"

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что в городе Кривой Рог Днепропетровской области на местном кладбище пес остался жить у могилы хозяина после его смерти.