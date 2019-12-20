В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В понедельник, 23 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.

Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 23 декабря Kot-Pes

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

ул. Сятослава Храброго, 13 — 15, 25 — 39;

ул. Короленко, 37 — 53, 22;

ул. Бородиновская, 38а, 45 — 51;

ул. Сечевых Стрельцов, 21 — 31, 22 — 32;

ул. Мукаша Салакунова, 11, 12, 16с, 25.

Самарский район:

ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;

ул. Дачная, 46 — 76, 45 — 67;

ул. Пшеничная;

ул. Антарктичная, 98 — 132, 83 — 119;

ул. Луцкая;

ул. Прохорова, 84 — 94, 89 — 101:

ул. Прохорова ДК №176;

ул. Косогорная, 48 — 84, 77 — 115;

ул. Железнодорожная, 33 — 55, 56 — 72.

Соборный район:

ул. Вернандского, 7,9;

ул. Коновальца, 6;

ул. Ефремова, 16;

Крутогорний спуск, 19;

ул. Самарського, 6;

ул. Обсерваторная;

ул. Горяная;

ул. Красная Балка;

ул. Родниковая;

ул. Станичная, 71 — 85, 88 — 100.

Центральный район:

ул. Херсонская, 6, 10а;

пр. Пушкина, 7, 13, 15.

Новокодакский район:

пер. Ревина, 18 — 60;

пер. Кривой, 1 — 23, 2 — 36, 40 — 66, 41 — 49;

ул. Нарвская;

ул. Гладченко, 2, 15а, 21 — 31;

ул. Доблестная, 91 — 137, 196а;

пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;

ул. Минеральная, 2 — 34, 1 — 49;

ул. Степная, 7 — 17;

пер. Красный, 3 — 9;

ул. Ромадановская, 1 — 5, 2 — 14;

ул. Некрасова, 1 — 39, 2 — 66, 43 — 57, 65;

ул. Орловская, 7 — 71, 2 — 22, 26 — 40;

ул. Хизовская, 2 — 24, 1 — 29, 42 — 57, 65;

ул. Новоселовская, 58.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине природа "дала сбой". Из-за теплой погоды в декабре распустились цветы, а в лесу во всю растут грибы. Некоторые шутят, что зима решила не приходить, потому что "посмотрела наши тарифы на газ".

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