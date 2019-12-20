В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В понедельник, 23 декабря, несколько районов Днепра останутся без электричества.
Отключение связано с проведением ремонтных работ, техобслуживания и монтажа оборудования, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 23 декабря
Kot-Pes
Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
ул. Сятослава Храброго, 13 — 15, 25 — 39;
ул. Короленко, 37 — 53, 22;
ул. Бородиновская, 38а, 45 — 51;
ул. Сечевых Стрельцов, 21 — 31, 22 — 32;
ул. Мукаша Салакунова, 11, 12, 16с, 25.
Самарский район:
ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;
ул. Дачная, 46 — 76, 45 — 67;
ул. Пшеничная;
ул. Антарктичная, 98 — 132, 83 — 119;
ул. Луцкая;
ул. Прохорова, 84 — 94, 89 — 101:
ул. Прохорова ДК №176;
ул. Косогорная, 48 — 84, 77 — 115;
ул. Железнодорожная, 33 — 55, 56 — 72.
Соборный район:
ул. Вернандского, 7,9;
ул. Коновальца, 6;
ул. Ефремова, 16;
Крутогорний спуск, 19;
ул. Самарського, 6;
ул. Обсерваторная;
ул. Горяная;
ул. Красная Балка;
ул. Родниковая;
ул. Станичная, 71 — 85, 88 — 100.
Центральный район:
ул. Херсонская, 6, 10а;
пр. Пушкина, 7, 13, 15.
Новокодакский район:
пер. Ревина, 18 — 60;
пер. Кривой, 1 — 23, 2 — 36, 40 — 66, 41 — 49;
ул. Нарвская;
ул. Гладченко, 2, 15а, 21 — 31;
ул. Доблестная, 91 — 137, 196а;
пер. Минеральный, 1 — 13, 2 — 6;
ул. Минеральная, 2 — 34, 1 — 49;
ул. Степная, 7 — 17;
пер. Красный, 3 — 9;
ул. Ромадановская, 1 — 5, 2 — 14;
ул. Некрасова, 1 — 39, 2 — 66, 43 — 57, 65;
ул. Орловская, 7 — 71, 2 — 22, 26 — 40;
ул. Хизовская, 2 — 24, 1 — 29, 42 — 57, 65;
ул. Новоселовская, 58.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на Днепропетровщине природа "дала сбой". Из-за теплой погоды в декабре распустились цветы, а в лесу во всю растут грибы. Некоторые шутят, что зима решила не приходить, потому что "посмотрела наши тарифы на газ".
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