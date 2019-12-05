Главная Новости
5 декабря • обновлено в 06:12
МоваЯзык
Главная Блоги

/ Жизнь города

Алина Рашевская

В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

142
Читать материал на украинском

В четверг, 5 декабря, в нескольких районах Днепра отключат электричество.

Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 5 декабря

В Днепре отключат свет 5 декабря

pikabu.ru

Новости
Как в Днепре сэкономить на отоплении в зимний период

Света не будет по таким адресам:

Амур-Нижнеднепрвский район:

  • ул. Алма-Атинская, 9 — 49, 28 — 74;

  • ул. Гринченко, 247 — 377, 228 — 328;

  • ул. Петрозаводская, 156а, 156б;

  • пер. Петрозаводской, 2 — 40;

  • пер. Одесский, 1 — 27, 2 — 54;

  • ул. Черниговская, 1 — 9, 3, 5, 7;

  • ул. Трансформаторная, 103;

  • ул. Рабкоровская, 26 — 106, 27 — 73;

  • ул. Моховая, 62 — 106, 124 — 158, 71 — 93, 101 — 179.

Индустриальный район:

  • ул. Донецкое шоссе, 1п, 2д;

  • пер. Фестивальный, 6, 12, 14, 16;

  • ул. Калиновая, 98, 100;

  • ул. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;

  • ул. Амурская, 2 — 34, 1 — 31;

  • ул. Ашхабадская, 2 — 34, 1 — 29;

  • ул. Верещагина, 2 — 30, 1 — 29;

  • ул. Менделеева, 2 — 52, 1 — 47;

  • ул. Репина, 10;

  • ул. Янтарная, 54 — 62;

  • пр. Слобожанский, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107;

  • ул. Батумская, 2, 4, 6.

Новокодакский район:

  • ул. Мониторная, 2, 2а, 10.

Самарский район:

  • ул. Броневая;

  • Дачи "Ранет", 1 — 89;

  • ул. Воспоминаний;

  • ул. Рыльского, 31 — 81, 28а — 90;

  • ул. Новогородская;

  • ул. Пристань, 1 — 25, 2 — 44;

  • пер. Пристань, 1 — 25, 2 — 10;

  • ул. Стефаника, 1 — 21, 4 — 26;

  • ул. Кузнецова, 3 — 45;

  • ул. Мостостроителей, 1 — 25а, 2 — 32, 1а — 21а;

  • ул. Кожедуба, 2/1;

  • пер. Короткий, 5 — 19, 7 — 25, 20 — 60;

  • ул. Самарская.

Шевченковский район:

  • ул. Паникахи, 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;

  • ул. Троицкая, 20;

  • ул. Святослава Храброго, 23.

Центральный район:

  • ул. Князя Ярослава Мудрого, 53;

  • ул. Мостовая, 2а;

  • ул. Патона, 1 — 3, 2 — 6;

  • ул. Тамбовская, 1 — 9, 4 — 20, 1 — 9, 4 — 20;

  • ул. Философская, 57 — 73, 72 — 82 — 94.

Чечеловский район:

  • ул. Драгоманова, 25 — 43, 36 — 48;

  • ул. Подолинского, 24 — 32, 31ж;

  • пр. Поля, 28к;

  • ул. Кулишевская, 13б, 14, 22;

  • ул. Менахем Мендл-Шнеерсона, 54 — 56, 25;

  • ул. Комарова, 3 — 75, 2 — 64;

  • ул. Кронштатская, 2 — 20, 3 — 23;

  • ул. Алексеенко, 2 — 8, 1 — 9;

  • ул. Боброва, 1 — 5, 6 — 8, 9;

  • ул. Голубиная, 12;

  • ул. Философская, 4/6, 13, 24, 1 — 21, 12 — 30.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на весь день отключат воду. Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ.

Ты еще не подписан на наш Telegram? Быстро жми!

Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
Теги
ДТЭК ДТЭК Сети
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
0
0
Смешно
0
Интересно
0
Печально
0
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новости

Топ-публикации

Топ-блоги