В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В четверг, 5 декабря, в нескольких районах Днепра отключат электричество.
Это связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 5 декабря
pikabu.ru
Света не будет по таким адресам:
Амур-Нижнеднепрвский район:
ул. Алма-Атинская, 9 — 49, 28 — 74;
ул. Гринченко, 247 — 377, 228 — 328;
ул. Петрозаводская, 156а, 156б;
пер. Петрозаводской, 2 — 40;
пер. Одесский, 1 — 27, 2 — 54;
ул. Черниговская, 1 — 9, 3, 5, 7;
ул. Трансформаторная, 103;
ул. Рабкоровская, 26 — 106, 27 — 73;
ул. Моховая, 62 — 106, 124 — 158, 71 — 93, 101 — 179.
Индустриальный район:
ул. Донецкое шоссе, 1п, 2д;
пер. Фестивальный, 6, 12, 14, 16;
ул. Калиновая, 98, 100;
ул. Ковалевской, 71, 75, 77, 79;
ул. Амурская, 2 — 34, 1 — 31;
ул. Ашхабадская, 2 — 34, 1 — 29;
ул. Верещагина, 2 — 30, 1 — 29;
ул. Менделеева, 2 — 52, 1 — 47;
ул. Репина, 10;
ул. Янтарная, 54 — 62;
пр. Слобожанский, 91, 95, 95а, 97, 99, 101, 103, 105, 107;
ул. Батумская, 2, 4, 6.
Новокодакский район:
ул. Мониторная, 2, 2а, 10.
Самарский район:
ул. Броневая;
Дачи "Ранет", 1 — 89;
ул. Воспоминаний;
ул. Рыльского, 31 — 81, 28а — 90;
ул. Новогородская;
ул. Пристань, 1 — 25, 2 — 44;
пер. Пристань, 1 — 25, 2 — 10;
ул. Стефаника, 1 — 21, 4 — 26;
ул. Кузнецова, 3 — 45;
ул. Мостостроителей, 1 — 25а, 2 — 32, 1а — 21а;
ул. Кожедуба, 2/1;
пер. Короткий, 5 — 19, 7 — 25, 20 — 60;
ул. Самарская.
Шевченковский район:
ул. Паникахи, 36, 97, 99, 109, 101а, 99к, 91;
ул. Троицкая, 20;
ул. Святослава Храброго, 23.
Центральный район:
ул. Князя Ярослава Мудрого, 53;
ул. Мостовая, 2а;
ул. Патона, 1 — 3, 2 — 6;
ул. Тамбовская, 1 — 9, 4 — 20, 1 — 9, 4 — 20;
ул. Философская, 57 — 73, 72 — 82 — 94.
Чечеловский район:
ул. Драгоманова, 25 — 43, 36 — 48;
ул. Подолинского, 24 — 32, 31ж;
пр. Поля, 28к;
ул. Кулишевская, 13б, 14, 22;
ул. Менахем Мендл-Шнеерсона, 54 — 56, 25;
ул. Комарова, 3 — 75, 2 — 64;
ул. Кронштатская, 2 — 20, 3 — 23;
ул. Алексеенко, 2 — 8, 1 — 9;
ул. Боброва, 1 — 5, 6 — 8, 9;
ул. Голубиная, 12;
ул. Философская, 4/6, 13, 24, 1 — 21, 12 — 30.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром на весь день отключат воду. Это связано с проведением неотложных аварийно-восстановительных работ.
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