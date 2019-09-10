В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В Днепре 11 сентября в четырех районах отключат электричество.

Отключение связано с плановыми работами на электросети. Об этом сообщает "ДТЭК Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 11 сентября Catspro.com

Света не будет по следующим адресам:

Шевченковский район:

• ул. Сечевых Стрельцов, 3а, 4а, 4-8, 5, 7, 9;

• ул. Святослава Храброго, 26;

• ул. Шевченко, 59, 30, 34, 36, 38, 53, 55;

• ул. Исполкомовская, 6, 8, 10-12;

• ул. Старокозацкая, 4в, 6, 8, 4б.

• ул. Василия Кука, 41-73, 40-56а;

• пер. Семена Скляренко;

• пер. Привлекательный;

• ул. Антона Синявского, 172-234д;

• ул. Семена Скляренко;

• ул. Гомоненко, 71-103; 86-108;

• ул. Курако;

• ул. Маковского, 6, 8; 83-93;

• переул. Юбилейный, 2-8, 1-9;

• 1-й переул. Яворницкого, 2-10, 1-9

Амур-Нижнеднепровский район:

• ул. Броварская, 2-38, 1-37;

• ул. Вологодская, 11-21, 12-30;

• ул. Дальневосточная, 1-43;

• ул. Енисейская, 1/2, 37, 2-40

Индустриальный район:

• ул. Батумская, 2

• Донецкое шоссе, 1п, 2д;

• Донецкое шоссе, 7, 7а;

• Донецкое шоссе, 2а, 2б, 2в, 6, 10, 12;

• ул. Дементьева, 1, 2, 3, 4

Соборный район:

• площадь Соборная, 16, 4, 2а, 2к;

• ул. Владимира Винниченко, 8

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хотят повысить тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Согласно проекту документа, изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.

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