В Днепре грядет масштабное отключение света: названы адреса

В Днепре 11 сентября в четырех районах отключат электричество.
Отключение связано с плановыми работами на электросети. Об этом сообщает "ДТЭК Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 11 сентября
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Света не будет по следующим адресам:
Шевченковский район:
• ул. Сечевых Стрельцов, 3а, 4а, 4-8, 5, 7, 9;
• ул. Святослава Храброго, 26;
• ул. Шевченко, 59, 30, 34, 36, 38, 53, 55;
• ул. Исполкомовская, 6, 8, 10-12;
• ул. Старокозацкая, 4в, 6, 8, 4б.
• ул. Василия Кука, 41-73, 40-56а;
• пер. Семена Скляренко;
• пер. Привлекательный;
• ул. Антона Синявского, 172-234д;
• ул. Семена Скляренко;
• ул. Гомоненко, 71-103; 86-108;
• ул. Курако;
• ул. Маковского, 6, 8; 83-93;
• переул. Юбилейный, 2-8, 1-9;
• 1-й переул. Яворницкого, 2-10, 1-9
Амур-Нижнеднепровский район:
• ул. Броварская, 2-38, 1-37;
• ул. Вологодская, 11-21, 12-30;
• ул. Дальневосточная, 1-43;
• ул. Енисейская, 1/2, 37, 2-40
Индустриальный район:
• ул. Батумская, 2
• Донецкое шоссе, 1п, 2д;
• Донецкое шоссе, 7, 7а;
• Донецкое шоссе, 2а, 2б, 2в, 6, 10, 12;
• ул. Дементьева, 1, 2, 3, 4
Соборный район:
• площадь Соборная, 16, 4, 2а, 2к;
• ул. Владимира Винниченко, 8
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре хотят повысить тарифы на воду. Нацкомиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, одобрила проект постановления относительно установления новых тарифов на воду в Днепре. Согласно проекту документа, изменения тарифов стоит ожидать потребителям "Днепрводоканала" и ряда других предприятий.
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