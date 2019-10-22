В Днепре грядет масштабное отключение света: кого коснется

В среду, 23 октября, в шести районах Днепра не будет света.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 23 октября Одесская Жизнь

Адреса, по которым отключат свет:

Амур-Нижнеднепровский район:

ул. Мохова, 2 — 60, 3 — 75;

ул. Резервная, 1 — 31, 2 — 40;

ул. Рабкоровская, 1 — 25, 2 — 20;

ул. Шлюзовая, 2 — 12, 5 — 49, 69 — 83, 88;

ул. Ветряная, 18 — 30, 106 — 108, 112 — 116, 118а;

ул. Новгород-Северская, 1 — 51, 6 — 120;

ул. Пряничникова, 1 — 55, 2 — 62, 68 — 71;

ул. Петрозаводская, 215 — 285, 212 — 276;

ул. Воронежская, 33а, 33б, 34 — 56;

ул. Иркутская, 97, 64 — 98, 101 — 133;

ул. Оренбургская, 120а;

ул. Смольная, 9 — 41, 44 — 82;

ул. Холодильная, 27 — 35.

Соборный район:

ул. Олеся Гончара, 10 — 14.

Индустриальный район:

просп. Слобожански, 7, 11, 13, 15, 109, 109а;

ул. Батумская, 5, 7, 14;

ул. Радищева, 12.

Новокодакский район:

ул. Коробова, 29а;

бульв. Рубиновый, 12, 18;

ул. Шодуаровская, 6б, 10а;

ул. Гранитная, 9, 12 — 16;

ул. Карьерная, 3 — 39, 4 — 30;

пер. Карьерный, 11 — 19, 12 — 14, 36, 38;

ул. Южная, 3 — 33, 4 — 32;

ул. Панаса Мирного, 3 — 7, 11 — 31;

ул. Строевая, 1 — 5, 4.

Самарский район:

ул. Немировича-Данченко, 6, 6д, 44 — 56, 60 — 64, 68;

ул. Агнии Барто, 15 — 19;

ул. 20-летия Победы, 51, 55, 55а, 55г, 68;

ул. Зоопарковая, 7 — 63, 8 — 72;

ул. Таджикская, 10 — 24, 17 — 33;

ул. Сердюкова, 1 — 49, 2 — 52;

ул. Дачная, 1 — 67, 2 — 76, 13, 69а — 73, 78 — 86;

ул. Оранжерейная, 26 — 58, 51 — 97;

ул. Романовского, 3, 11, 59;

ул. Бестужева, 49;

ул. Князя Константина Острожского, 33 — 41;

ул. Антарктическая, 1 — 119, 2 — 132;

ул. Пшеничная, 1 — 9, 2 — 14;

ул. Героев Днепра, 1 — 79, 2 — 90;

ул. Железнодорожная, 2 — 74, 3 — 55;

ул. Косогорная, 7 — 13, 50 — 92, 77 — 115;

ул. Прохорова, 50 — 100, 55 — 109;

ул. Луцкая, 2 — 8, 3 — 17;

ул. Чебоксарская, 42 — 74, 51 — 83;

ул. Псковская, 1 — 57, 2 — 58;

ул. Андрея Сахарова, 35 — 73, 58 — 74;

ул. Целиноградская, 1 — 31, 2 — 14;

ул. Активистов, 3, 11, 11а, 15;

ул. Богородицкая, 2, 6, 38, 40, 42, 45, 77, 84, 86, 88;

ул. Алешковская, 2, 26, 12, 31, 33, 35, 43, 45, 47, 50, 72, 78, 82, 90, 94;

пер. Ягодный, 2, 5, 7, 13, 16, 18, 24, 33, 34, 45, 46, 52, 56;

уд. Адлерская, 1 — 17, 2 — 20;

ул. Календарная, 1 — 81, 2 — 54;

ул. Прорезная, 2 — 78, 3 — 51;

ул. Александра Серебрякова, 1 — 13, 4 — 16;

ул. Туркменская, 2 — 16, 11;

ул. Отдыха, 4 — 24, 5 — 27;

ул. Марийская;

пер. Марийский;

ул. Солнечная;

ул. Эстафетная;

Чечеловский район:

ул. Русановская, 54 — 142, 75 — 139;

пер. Сечевой, 14, 16;

ул. Кронштадтская, 10 — 28, 11 — 25;

ул. Голубиная, 1 — 15, 2 — 30;

ул. Извилистая, 13 — 43, 20 — 60;

ул. Философская, 16;

ул. Надежды Алексеенко, 5, 6 — 14, 9;

Озерный спуск, 5, 7, 12;

пер. Голубиный, 3 — 9, 4 — 6;

пер. Извилистый, 1 — 5, 2 — 4;

пер. Игнатьева, 1 — 5, 2 — 4.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что под Днепром произошло смертельное ДТП. На 426-м километре трассы Днепр-Запорожье 21 октября автомобиль Skoda влетел в бетонную стелу. В результате столкновения погиб водитель, оказавшийся под завалами бетона.

Не надоедаем! Только самое важное - подписывайся на наш Telegram-канал