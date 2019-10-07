В Днепре грядет масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре 8 октября в пяти районах отключат электричество.
Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".
В Днепре отключат свет 8 октября
Столица С
Адреса, где не будет света:
Новокодакский район:
ул. Днепросталевская, 34, 57 — 127, 64 — 146;
ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114н;
ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;
ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;
пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;
ул. Базарная, 2 — 28;
ул. Приморская, 1 — 18;
ул. Костромская, 1 — 5;
ул. Кавказская, 1 — 23, 2 — 20;
ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;
ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;
ул. Александра Красносельского, 28а, 31 — 51, 32 — 36, 51а;
ул. Мужества, 1 — 21, 2 — 24;
ул. Гарнизонная, 22/2;
ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;
ул. Карпатская, 35 — 59, 40 — 64;
ул. Миргородская, 1 — 9, 2 — 8;
ул. Ташкентская, 17, 19, 30, 31, 56;
ул. Тенистая, 9 — 31, 10 — 36;
ул. Аральская, 8 — 30, 13 — 49, 50;
ул. Бриллиантовая, 8.
Индустриальный район:
ул. Воронежская, 10 — 21, 23 — 35, 26 — 32;
ул. Холодильная, 17 — 23;
ул. Корельская, 1 — 13, 2 — 12;
ул. Вологодская, 60 — 105, 70 — 118;
ул. Дальневосточная, 89;
ул. Енисейская, 65 — 117, 68 — 122;
ул. Батумская, 6г, 6б, 11;
ул. Саратовская, 1, 2 — 14;
ул. Богдана Хмельницкого, 27;
пр-т Петра Калнышевского, 45а, 47, 47а.
Самарский район:
ул. Кольская, 21, 27;
ул. Электрическая, 34, 36, 42;
ул. Роторная, 27к.
Амур-Нижнеднепровский район:
пер. Крушельницкой, 5, 7;
ул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.
Чечеловский район:
ул. Философская, 11 — 21, 18 — 32;
пр-т Пушкина, 8 — 16;
ул. Шмидта, 8 — 14.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.
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