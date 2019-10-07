В Днепре грядет масштабное отключение света: кого коснется

В Днепре 8 октября в пяти районах отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 8 октября Столица С

Адреса, где не будет света:

Новокодакский район:

ул. Днепросталевская, 34, 57 — 127, 64 — 146;

ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114н;

ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

ул. Базарная, 2 — 28;

ул. Приморская, 1 — 18;

ул. Костромская, 1 — 5;

ул. Кавказская, 1 — 23, 2 — 20;

ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

ул. Александра Красносельского, 28а, 31 — 51, 32 — 36, 51а;

ул. Мужества, 1 — 21, 2 — 24;

ул. Гарнизонная, 22/2;

ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

ул. Карпатская, 35 — 59, 40 — 64;

ул. Миргородская, 1 — 9, 2 — 8;

ул. Ташкентская, 17, 19, 30, 31, 56;

ул. Тенистая, 9 — 31, 10 — 36;

ул. Аральская, 8 — 30, 13 — 49, 50;

ул. Бриллиантовая, 8.

Индустриальный район:

ул. Воронежская, 10 — 21, 23 — 35, 26 — 32;

ул. Холодильная, 17 — 23;

ул. Корельская, 1 — 13, 2 — 12;

ул. Вологодская, 60 — 105, 70 — 118;

ул. Дальневосточная, 89;

ул. Енисейская, 65 — 117, 68 — 122;

ул. Батумская, 6г, 6б, 11;

ул. Саратовская, 1, 2 — 14;

ул. Богдана Хмельницкого, 27;

пр-т Петра Калнышевского, 45а, 47, 47а.

Самарский район:

ул. Кольская, 21, 27;

ул. Электрическая, 34, 36, 42;

ул. Роторная, 27к.

Амур-Нижнеднепровский район:

пер. Крушельницкой, 5, 7;

ул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.

Чечеловский район:

ул. Философская, 11 — 21, 18 — 32;

пр-т Пушкина, 8 — 16;

ул. Шмидта, 8 — 14.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

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