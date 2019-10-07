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7 октября • обновлено в 18:01
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В Днепре грядет масштабное отключение света: кого коснется

1.1т Читать материал на украинском

В Днепре 8 октября в пяти районах отключат электричество.

Отключение связано с проведением технического обслуживания контактных сетей, сообщили в пресс-службе ДТЭК "Днепровские электросети".

В Днепре отключат свет 8 октября

В Днепре отключат свет 8 октября

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Адреса, где не будет света:

Новокодакский район:

  • ул. Днепросталевская, 34, 57 — 127, 64 — 146;

  • ул. Лирницкая, 1 — 75, 2 — 104, 114н;

  • ул. Большая Диевская, 292, 356 — 428, 407 — 453, 541;

  • ул. Мукачева, 1 — 61, 2 — 42, 52 — 76;

  • пер. Тихорецкий, 2 — 18, 3 — 19, 27 — 39;

  • ул. Базарная, 2 — 28;

  • ул. Приморская, 1 — 18;

  • ул. Костромская, 1 — 5;

  • ул. Кавказская, 1 — 23, 2 — 20;

  • ул. Чеботарева, 1 — 21, 2 — 24;

  • ул. Грозненская, 1 — 15, 2 — 22;

  • ул. Тираспольская, 1 — 35, 4 — 50;

  • ул. Александра Красносельского, 28а, 31 — 51, 32 — 36, 51а;

  • ул. Мужества, 1 — 21, 2 — 24;

  • ул. Гарнизонная, 22/2;

  • ул. Старокороткая, 1 — 15, 4;

  • ул. Карпатская, 35 — 59, 40 — 64;

  • ул. Миргородская, 1 — 9, 2 — 8;

  • ул. Ташкентская, 17, 19, 30, 31, 56;

  • ул. Тенистая, 9 — 31, 10 — 36;

  • ул. Аральская, 8 — 30, 13 — 49, 50;

  • ул. Бриллиантовая, 8.

Индустриальный район:

  • ул. Воронежская, 10 — 21, 23 — 35, 26 — 32;

  • ул. Холодильная, 17 — 23;

  • ул. Корельская, 1 — 13, 2 — 12;

  • ул. Вологодская, 60 — 105, 70 — 118;

  • ул. Дальневосточная, 89;

  • ул. Енисейская, 65 — 117, 68 — 122;

  • ул. Батумская, 6г, 6б, 11;

  • ул. Саратовская, 1, 2 — 14;

  • ул. Богдана Хмельницкого, 27;

  • пр-т Петра Калнышевского, 45а, 47, 47а.

Самарский район:

  • ул. Кольская, 21, 27;

  • ул. Электрическая, 34, 36, 42;

  • ул. Роторная, 27к.

Амур-Нижнеднепровский район:

  • пер. Крушельницкой, 5, 7;

  • ул. Богомаза, 188а, 188б, 188в, 188г, 188д, 192.

Чечеловский район:

  • ул. Философская, 11 — 21, 18 — 32;

  • пр-т Пушкина, 8 — 16;

  • ул. Шмидта, 8 — 14.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что украинцам пересчитали тариф на газ и предупредили о взлете. По сравнению с прошлым месяцем, стоимость снизилась на 3,4%. Однако уже в октябре очередной перерасчет, отмечают и в "Нафтогазе", и в экспертной среде, приведет к подорожанию.

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Место
Украина Днепр
Теги
тарифы ЖКХ коммунальные услуги
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