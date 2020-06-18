В Днепре гнездо хищных птиц нашли в вентиляции: люди проявили чудеса эмпатии

В Днепре в одном из районов города в вентиляционной шахте промышленного предприятия сотрудники обнаружили гнездо с птенцами хищной птицы.

Инцидент случился при принудительном запуске системы, так как к автоматическому пуску она не приспособлена, сообщила на своей странице Facebook орнитолог Вероника Конькова.

На уровне третьего этажа здания разместилось гнездо пустельжат. Птенцов было четверо. Это птицы из семейства соколиных.

"Четыре птенца - это очень пристойная кладка, обычно два, три. Соколы стали гнездиться у нас в городе, освоили его и хорошо себя здесь чувствуют. Они такие себе санитары Днепра, потому что питаются мелкими грызунами и разными насекомыми. В день съедают по две мыши и такое же количество приносят своим птенцам", - рассказала орнитолог Вероника Конькова.

Вентиляция, где нашли птиц Facebook/ Вероника Конькова

Изначально гнездо с птенцами сотрудники предприятия решили перенести, дождавшись родителей пустельжат, чтобы птицы видели новое место обитания. Но позже выяснилось, что пернатые очень скоро покинут гнездо, смысла их беспокоить лишний раз не было.

Вентиляция, где нашли птиц Facebook/ Вероника Конькова

Поэтому отрезок гофры, где находились пустельжата, просто заглушили изнутри, оставив изначальный объем и прежний вход. Вентиляцию вывели рядом, сделав закрывающееся окно, чтобы можно было отследить, когда птицы покинут гнездо.

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, в городе Кривой Рог Днепропетровской области на Южном горно-обогатительном комбинате спасли стаю лебедей. Приземлиться на предприятии их вынудила июньская жара.