В Днепре еще один университет ушел на карантин из-за COVID-19

София Закревская Жизнь города 11:22, 7.10.2020 Обновлено: 11:28, 7.10.2020

Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта с понедельника, 5 октября, ушел на трехнедельный карантин.

На период карантина всех студентов дневной формы перевели на смешанный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе университета.

Обучение в таком виде по расписанию продлится до 25 октября. После администрация университета примет решение о продлении смешанного обучения или же о переводе студентов на "дистанционку". Все будет зависеть от уровня эпидемической угрозы.

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