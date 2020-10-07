В Днепре еще один университет ушел на карантин из-за COVID-19
Днепровский национальный университет железнодорожного транспорта с понедельника, 5 октября, ушел на трехнедельный карантин.
На период карантина всех студентов дневной формы перевели на смешанный формат обучения. Об этом сообщили в пресс-службе университета.
Обучение в таком виде по расписанию продлится до 25 октября. После администрация университета примет решение о продлении смешанного обучения или же о переводе студентов на "дистанционку". Все будет зависеть от уровня эпидемической угрозы.
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