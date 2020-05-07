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7 мая • обновлено в 14:56
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Алина Рашевская
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В Днепре двое детей устроили опасные игры на открытом окне многоэтажки

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В Днепре 6 мая на подоконнике многоэтажки на улице Карагандинской заметили двоих маленьких детей, которые находились в шаге от падения.

Неравнодушные очевидцы вызвали на место патрульных. По прибытии правоохранители выяснили, что мать малышей пребывает в нетрезвом состоянии и даже не подозревает, что им угрожает опасность, сообщили в пресс-службе патрульной полиции Днепропетровской области.

Соседи сообщили полицейским, что женщина часто злоупотребляет алкоголем и вовсе не следит за детьми. На момент их приезда она спала после очередной дозы спиртного.

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

ИА Regnum

Инспекторы вызвали "скорую" и сотрудников ювенальной превенции. Как выяснилось, на горожанку уже составляли административные материалы за невыполнение родительских обязанностей. На этот раз женщина тоже получила протокол по ст.184 КУоАП. Детей госпитализировали в больницу. На данный момент их жизни и здоровью ничего не угрожает.

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

Патрульная полиция в Днепропетровской области

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

В Днепре дети устроили опасные игры на открытом окне

Патрульная полиция в Днепропетровской области

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Днепре 15-летний парень открыл стрельбу из окна квартиры. Предварительно, подросток находился в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.

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Автор
Алина Рашевская
Место
Украина Днепр
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